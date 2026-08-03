تعليقات نجوم مصر بعد الزلزال

ولم يغب نجوم الفن عن المشهد، إذ شارك عدد منهم متابعيهم مشاعرهم عقب الزلزال، بين رسائل تضامن ودعوات بالسلامة، وتعليقات أخرى اتخذت طابعًا ساخرًا في محاولة لتخفيف حالة التوتر، فيما أثارت بعض المنشورات نقاشًا واسعًا بين الجمهور.الفنان عصام السقا اختار التعبير عن الجانب الإنساني للحظة، مؤكدًا أن ثواني قليلة من الاهتزاز كانت كافية لتذكير الإنسان بضعفه أمام قوة الطبيعة، مشيرًا إلى مشاهد القلق التي عاشتها الأسر وهي تحاول الاطمئنان على أفرادها، ومتمنيًا استمرار الأمن والاستقرار في ومختلف أنحاء العالم.من جانبه، ظهر الفنان في مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة، متحدثًا عن لحظة استيقاظه المفاجئة بسبب الهزة، وشارك متابعيه حالة القلق التي شعر بها، فيما كشفت الفنانة عن عدم قدرتها على العودة إلى النوم بسبب التوتر الذي خلفته الهزة.وفي محاولة لكسر أجواء الخوف، لجأ الفنان إلى أسلوبه الكوميدي، حيث نشر تعليقًا مازحًا طالب فيه الجمهور بالعودة إلى النوم والاستعداد للعمل، في إشارة إلى أن الحياة اليومية يجب أن تستمر رغم القلق.أما الفنان ، فعبر عن دهشته من قوة الزلزال، مشيرًا إلى أنه شعر به بوضوح، وشارك متابعيه تعليقًا عفويًا يعكس مفاجأته من شدة الهزة.في المقابل، أثار الفنان جدلًا بعدما أعاد نشر مقطع من مسلسله " " بالتزامن مع الحدث، وهو ما اعتبره بعض المتابعين توقيتًا غير مناسب، ورأوا فيه محاولة للترويج للعمل الفني خلال لحظات كان فيها الجمهور يعيش حالة من القلق.وبعد الانتقادات التي طالته، عدّل رمضان منشوره، واكتفى برسالة قصيرة قال فيها: "الحمد لله جاءت سليمة".كما تفاعل المستشار تركي آل الشيخ مع الهزة الأرضية، وكان من أوائل الشخصيات العامة التي علقت على الحادثة، حيث نشر دعاءً عبر حسابه على " " متمنيًا السلامة والأمان لأهل مصر، والحماية من الكوارث والفتن.وكانت الهزة الأرضية قد أثارت حالة من الاهتمام بين المصريين، بعدما شعر بها سكان مناطق عدة، وسط تداول واسع للتجارب الشخصية وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.