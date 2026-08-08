مسلسل "مطاردة صدام حسين" يثير الجدل.. ما القصة؟

ويجسد الممثل الفلسطيني الأمريكي وليد زعيتر، نجم مسلسل "Baghdad Central"، شخصية ، فيما يؤدي الممثل جويل كينامان دور ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ، صاحب المذكرات التي استند إليها المسلسل تحت عنوان "استجواب الرئيس" (Debriefing the President).وتدور أحداث العمل حول عملية القبض على صدام حسين ورحلة البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي زعمت وجودها في ، وذلك بعد مطاردة واسعة رُصدت خلالها مكافأة مالية بلغت 25 مليون دولار.ويظهر الإعلان الترويجي مواجهة مباشرة بين نيكسون وصدام حسين عقب إخراج الأخير من الحفرة التي اختبأ فيها نهاية عام 2003، إذ يواجهه الضابط الأمريكي بأسئلة حول مواقع أسلحة الدمار الشامل، بينما يرد الرئيس العراقي السابق بتحدٍّ، في مشهد يعكس طبيعة المهمة التي أوكلت إلى نيكسون والضغوط التي تعرض لها لإثبات قدرته على انتزاع المعلومات من صدام.يضم المسلسل مجموعة من النجوم، بينهم لينا غورا، وريبيكا نايت، وإيوان ميلر، وتوم بيرينجر، ومات بار، وبول رايان، وكريستوفر ماكدونالد، ودار سليم، وتاليا بالسام.وتشارك ليزلي غريف في كتابة وإخراج العمل، الذي تنتجه شركتا "AR Content" و"Big Dreams Entertainment"، فيما تعود فكرة المسلسل إلى الكاتب دانيال ستيبلمان، الذي شارك في كتابة السيناريو إلى جانب جوناثان ويكهام وغراهام ساك.ويضم فريق الإنتاج التنفيذي ألكسندر رودنيانسكي، وجيسون سارلانيس، وسام لينسكي، وستيوارت ماناشيل، ومايكل كوبيسك، وتامر ، وليزلي غريف.وقال سارلانيس، رئيس شبكات " "، إن "TNT" تحرص على تقديم أعمال درامية جريئة تركز على الشخصيات، معتبراً أن المسلسل يتناول لحظة مفصلية في التاريخ الحديث حين أصبح جون نيكسون وجهاً لوجه مع صدام حسين، بينما كان العالم يترقب إجابات بشأن حرب أعادت رسم ملامح الشرق الأوسط ولا تزال تداعياتها الجيوسياسية حاضرة حتى اليوم.وشهد المسلسل تصوير عدد من مشاهده في مصر، وتحديداً في حي روض الفرج شمالي القاهرة، ضمن جهود فريق الإنتاج لإعادة بناء البيئات والمعالم التي تتطلبها أحداث العمل.وتُعرض الحلقتان الأولى والثانية من المسلسل في 13 ، على أن تتبعهما حلقات جديدة تُبث بواقع حلقتين أسبوعياً يومي الأحد والإثنين.ومن المقرر أن يستمر عرض المسلسل عبر شبكة "TNT" حتى الأخيرة المقرر بثها في 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.