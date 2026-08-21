فنان مشهور يطلب التوبة

وقال بدار الإفتاء المصرية، عبر ، إن "التوبة والعودة إلى الله هي انتصارٌ للرُّوح، وتجسيد حي لقوله تعالى: قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ".وتابع "شجاعتُك في إعلان التوبة تبعث الأمل في نفوس الآلاف، وتثبت أنَّ باب الله لا يُغلق في وجه تائبٍ أبدًا، وقد عَافَاكَ الله مِن غواية شيطان المعصية، فلا تسمح لشيطان الغُلُو والتَّشدُّد أن يجد في قَلْبِك موطئ قدم، فرِحَابُ أوسع من أن يختزله فصيل، وأوسع من أن تحتكره جماعة تدَّعي امتلاك الحقيقة المطلقة".وأضاف "نصحيتي لكَ في هذا السياق القرآنُ الكريم هو أعظم سلاح ضد التِّيه، فاجعله بوصلة ترشدك إلى سماحة الإسلام ويُسْره، أمَّا بوصلة استقاء المعلومات الدينية لكَ فهي بمنهجه الوسطي المعتدل، فتَواصَل مع علمائه واستقِ منهم العلم، ولا تسمح لأي تيار مُتشدِّد -مهما لـمع اسمه- أن يُلوِّث توبتَكَ الصادقة بسموم أفكاره.. ثبَّتَك الله على الحق، وشَرَح صدرك بنور كتابه، فـ الله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده".وكان الفنان قد كشف مؤخرًا عن رغبته في التوبة، مؤكدًا أنه "يتمنى أن ينجح في اتخاذ هذه الخطوة".وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له، في حديث أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.