ماذا حصل مع اليسا في تونس؟

حقيقة وضع على القائمة السوداء في مهرجان الدوليالقصة بدأت بمقطع فيديو من حفل الفنانة في ؛ حيث القيت كوفية فلسطينية نحو المسرح، فيما اعادتها إليسا للجمهور دون ارتدائها.هذه اللقطة معدودة الثواني فتحت باب السجال.وتحدثت تقارير صحفية عن قرار من بشطب الاسم نهائيا وإلغاء أي استضافة قادمة، استناداً لغضب جماهيري وانزعاج رسمي.في المقابل، نَفَت مصادر إعلامية وجود أي قرارات رسمية بحظر الفنانة، واضعةً الخبر في إطار الشائعات الإعلامية.لكن اللافت أن الصورة لا تتوقف عند هذه اللحظة؛ فإليسا ظهرت سابقًا بالكوفية الفلسطينية، خلال حفلات أحيتها في أوروبا.وحتى الآن، لا يوجد اعتذار معلن من الفنانة عن واقعة قرطاج، فيما تبقى القائمة السوداء غير مؤكدة.وتحولت هذه اللقطة التي لم تتجاوز ثواني، إلى أزمة امتدت خارج المسرح، ووضعت اسم إليسا في قلب جدل يتجاوز الحفل نفسه.