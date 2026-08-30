بعد تعرضه لوعكة صحية.. وفاة فنان مصري كبير

وأعلن الفنان نقيب المهن التمثيلية نبأ وفاة الفنان محمد مساء اليوم، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني المصري، فيما تواصل أسرته ونقابة المهن التمثيلية استكمال إجراءات الجنازة وتحديد موعد ومكان تشييع الجثمان.وجاء رحيل التاجي بعد فترة شهدت تعرضه لوعكة صحية وإجراءه عملية جراحية خلال الأشهر الماضية. وكان الفنان قد طمأن جمهوره في أغسطس الجاري على حالته الصحية، ونفى في وقت سابق ما تردد عن خضوعه لجراحة خطيرة في العمود الفقري، مؤكدا أن العملية التي أجراها كانت بسيطة ولا تتعلق بفقرات العمود الفقري.وفي 20 اب كشف التاجي في تصريحات إعلامية أنه خرج من المستشفى وعاد إلى منزله بعد إجرائه عملية جراحية، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة العملية، واصفا إياها بأنها "خاصة جدا".وولد محمد التاجي في القاهرة في 28 نيسان 1958 وبدأ الفني في سبعينيات الماضي، قبل أن يثبت حضوره في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، ويصبح واحدًا من الوجوه المميزة في الفن المصري.ويرتبط اسم التاجي بعائلة فنية عريقة فهو حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر أحد أبرز رواد التمثيل في .وكان التاجي قد تحدث في أكثر من مناسبة عن تأثير جده في تكوين شخصيته الفنية، موضحًا أنه لازمه خلال السنوات الأخيرة من حياته، وكان يقرأ له الأعمال بسبب ضعف بصره، وهو ما فتح أمامه الطريق إلى عالم التمثيل.ولم يكن دخول التاجي عالم الفن طريقًا مفروضًا عليه من أسرته، إذ كشف في حوارات سابقة أن جده عبد الوارث عسر لم يشجعه مباشرة على احتراف التمثيل، بل كان يخشى على اسمه، قبل أن يقوده شغفه بالمجال إلى الاحتراف والعمل في المسرح ثم التلفزيون والسينما.وشارك الفنان الراحل خلال مسيرته في مجموعة كبيرة من الأعمال التي تركت حضورا لدى الجمهور، وبرز خصوصا في أدوار الشخصيات الاجتماعية والكوميدية والدرامية، مستفيدا من قدرته على تقديم الشخصيات المختلفة ببصمة خاصة.وفي الشهور الأخيرة ظل التاجي حاضرا في المشهد الفني والإعلامي، وظهر في لقاءات تحدث خلالها عن ذكرياته مع الوسط الفني، وعن علاقته بجده عبد الوارث عسر، كما تناول عددًا من القضايا المرتبطة بمسيرته وحياته الشخصية.