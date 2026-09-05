ما علاقة وليد زعيتر بصدام حسين؟.. تفاصيل حول "الهدف"

ويتناول المسلسل تفاصيل القبض على في كانون الاول 2003، مع التركيز بشكل خاص على جلسات التحقيق التي خضع لها أثناء احتجازه لدى القوات الأمريكية، وما شاب تلك الجلسات من مواجهات نفسية وتناقض صارخ بين زهو الرئاسة ومرارة الاحتجاز.ويُبث المسلسل الأربعاء المقبل في 8 حلقات، تأليف وإخراج ليزلي جريف، عبر منصة WATCH IT بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع بثه في على منصتي HBO Max وTNT.ويستند المسلسل بشكل رئيسي في كثير من مشاهده وحواراته وتفاصيله الدقيقة إلى الكتاب الشهير "استجواب الرئيس" للمؤلف جون نيكسون، الذي تنبع قيمته من كون نيكسون هو من تولى بالفعل مهمة التحقيق مع صدام لصالح وكالة الـCIA.وتجسد الفنانة دانييل لويس شخصية مستشارة ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، كما يشارك المنتج البارز ألكسندر رودنيانسكي في الإنتاج، فيما تتولى "أروما ستوديوز" للمنتج تامر جانباً من مهام التنفيذ والإنتاج داخل مصر.ولا ينطوي اختيار وليد زعيتر لأداء تلك الشخصية على مفاجأة؛ إذ سبق له المشاركة في أفلام ومسلسلات ترتبط بقضايا الشرق الأوسط وبحاجة إلى ظهور شخصيات عربية.ووُلد زعيتر في ولاية عام 1971، حيث عاش جزءًا من طفولته في قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويُظهر ولعًا شديدًا بالمسرح، رغم أن دراسته الجامعية الأساسية تمثلت في الفلسفة عبر جامعة .وتعاون مع أسماء بارزة في السينما العالمية، من بينها ميريل ستريب وكيفن كلاين، حيث شاركهما في بطولة مسرحية "الأم الشجاعة" التي عُرضت على مسرح "ذا بابليك".ومع انتقاله إلى التلفزيون، تكرر ظهوره في أعمال ذات طابع عالمي من أبرزها مسلسل "بيت صدام"، الذي أسهمت في إنتاجه شبكة BBC وتناول حياة الرئيس وعائلته، كما ظهر في أفلام من بينها " والمدينة 2" و"الرجال الذين يحدقون في الماعز".وشارك أيضًا في "عمر" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وهو الفيلم الذي اختير لتمثيل فلسطين في سباق "أفضل فيلم أجنبي" وحصل لاحقًا على ترشيح للجائزة، كما ظهر في فيلم "سقوط لندن" الشهير، بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان.