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ما علاقة وليد زعيتر بصدام حسين؟.. تفاصيل حول "الهدف"
فن وثقافة
2026-09-05 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,039 شوهد
السومرية نيوز
– فني
يعد مسلسل "الهدف" أو High Value Target أحد الأعمال الدرامية المرتقبة عالميًا، حيث يجمع بين التشويق والتاريخ القريب، وفيه يخوض الفنان الأمريكي، من أصل فلسطيني وليد زعيتر، تجربة واعدة تتضمن تحديات فنية تكاد تكون هي الأبرز في
مشواره
، حيث يجسد شخصية الرئيس السابق
صدام حسين
.
ويتناول المسلسل تفاصيل القبض على
صدام
في كانون الاول 2003، مع التركيز بشكل خاص على جلسات التحقيق التي خضع لها أثناء احتجازه لدى القوات الأمريكية، وما شاب تلك الجلسات من مواجهات نفسية وتناقض صارخ بين زهو الرئاسة ومرارة الاحتجاز.
ويُبث المسلسل الأربعاء المقبل في 8 حلقات، تأليف وإخراج ليزلي جريف، عبر منصة WATCH IT بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع بثه في
الولايات المتحدة
على منصتي HBO Max وTNT.
ويستند المسلسل بشكل رئيسي في كثير من مشاهده وحواراته وتفاصيله الدقيقة إلى الكتاب الشهير "استجواب الرئيس" للمؤلف جون نيكسون، الذي تنبع قيمته من كون نيكسون هو من تولى بالفعل مهمة التحقيق مع صدام لصالح وكالة الـCIA.
وتجسد الفنانة دانييل لويس شخصية مستشارة
الأمن القومي
ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، كما يشارك المنتج البارز ألكسندر رودنيانسكي في الإنتاج، فيما تتولى "أروما ستوديوز" للمنتج تامر
مرتضى
جانباً من مهام التنفيذ والإنتاج داخل مصر.
ولا ينطوي اختيار وليد زعيتر لأداء تلك الشخصية على مفاجأة؛ إذ سبق له المشاركة في أفلام ومسلسلات ترتبط بقضايا الشرق الأوسط وبحاجة إلى ظهور شخصيات عربية.
ووُلد زعيتر في ولاية
كاليفورنيا
عام 1971، حيث عاش جزءًا من طفولته في
الكويت
قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويُظهر ولعًا شديدًا بالمسرح، رغم أن دراسته الجامعية الأساسية تمثلت في الفلسفة عبر جامعة
جورج واشنطن
.
وتعاون مع أسماء بارزة في السينما العالمية، من بينها ميريل ستريب وكيفن كلاين، حيث شاركهما في بطولة مسرحية "الأم الشجاعة" التي عُرضت على مسرح "ذا بابليك".
ومع انتقاله إلى التلفزيون، تكرر ظهوره في أعمال ذات طابع عالمي من أبرزها مسلسل "بيت صدام"، الذي أسهمت في إنتاجه شبكة BBC وتناول حياة الرئيس وعائلته، كما ظهر في أفلام
شهيرة
من بينها "
الجنس
والمدينة 2" و"الرجال الذين يحدقون في الماعز".
وشارك أيضًا في "عمر" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وهو الفيلم الذي اختير لتمثيل فلسطين في سباق
أوسكار
"أفضل فيلم أجنبي" وحصل لاحقًا على ترشيح للجائزة، كما ظهر في فيلم "سقوط لندن" الشهير، بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان.
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