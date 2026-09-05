فنان شهير يتعرض لحادث مروع

وأفادت المعلومات المتداولة بشأن الحادث بأن خضع داخل المستشفى لعدد من الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية وسط متابعة طبية لحالته.وكشفت مصادر طبية لوسائل إعلام مصري عن أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، فيما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان وسط متابعة من المقربين منه.ويأتي الحادث في وقت يواصل فيه بهاء سلطان نشاطه الفني، إذ يعد من أبرز المطربين المصريين خلال العقود الأخيرة، وقدم خلال مسيرته مجموعة من الأغنيات التي حققت انتشارا واسعا في والعالم العربي.وكان بهاء سلطان قد عاد بقوة إلى الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، وواصل طرح الأغنيات وإحياء الحفلات والمشاركة في الفعاليات الفنية، محققا حضورا لافتا بين نجوم الغناء المصري.ويستعد بهاء سلطان لتقديم " " جديد مع الفنانة بعد 21 عاما على تعاونهما سويا في أغنية وبناقص حياتي معاك، ومن المقرر بدء العمل عليه الفترة المقبلة وطرحه للجمهور.