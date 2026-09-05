مصر.. الإعدام لسارة خليفة و12 متهماً في قضية مخدرات كبرى

وكشفت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب معدات وأدوات للخلط والتعبئة ومواد كيميائية.كما ضبطت أسلحة وذخائر، بينها بندقية خرطوش ومسدس عيار 9 ملم و44 طلقة حية، فضلاً عن مبالغ مالية وهواتف وأجهزة إلكترونية.وبحسب التحقيقات، تولت سارة دوراً رئيسياً في التنظيم، شمل توفير الأموال والتنسيق بشأن استيراد المواد الخام، فيما توزعت أدوار بقية المتهمين بين الاستيراد والتصنيع والتعبئة والترويج.