كواليس صادمة حول مسلسل "مولانا".. صور تحت القصف الإسرائيلي

ويحكي "مولانا" قصة جابر، الرجل الهارب من ماضيه ومجتمعه، الذي يتوارى خلف نسب مزعوم، حيث أطلق حيلة جريئة أعادت إشعال أمل قرية منسيّة تنتظر زعيمها الروحي "مولاها" منذ عقود.وحصل على أفضل ممثل عربي سوري في الدراما السورية عن دوره في المسلسل، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما السورية إلى عن العمل نفسه، بحفل "موريكس دور".ووجه تيم رسالة شكر إلى القائمين على مسلسل "مولانا"، مشيدا بالجهود التي بذلها فريق العمل خلال فترة التصوير، والتي تزامنت مع ظروف صعبة.وقال: "شكرا للجمهور وهو دائما على الرأس والعين، وشكرا لموريكس، وأريد أن أحيي المجموعة القائمة على مسلسل مولانا، لأن معظم التصوير كان وقت القصف الإسرائيلي على "، مضيفًا "كان وضعنا صعبا، ولكن تألقت الصبايا رغم الضغوط والعيون ذرفت الدموع".وتقاسم نجوم من ولبنان ومصر والعراق جوائز الدورة الـ26 من "موريكس دور 2026"، التي أقيمت في العاصمة ، وشهدت حضورا فنيًا عربيا واسعا وتكريم أسماء بارزة عن مسيرتها وأعمالها خلال الفترة الماضية.وحملت الدورة شعار "العودة إلى الجذور.. والعين على المستقبل"، في محاولة للجمع بين الاحتفاء بأصحاب المسيرات الفنية الطويلة وتسليط الضوء على الأعمال والنجوم الذين سجلوا حضورا لافتا في الدراما والموسيقى.