رسمياً.. "لا جنة لمن تقتله امرأة" يمثل العراق في الأوسكار

وأوضحت اللجنة أن قرار الاختيار جاء بإجماع أعضائها بعد تقييم فني شامل للأعمال المؤهلة، استناداً إلى نضج الرؤية الإخراجية وتكامل العناصر التقنية والبصرية، بما صاغ تجربة سينمائية تعكس خصوصية السرد المحلي وعمقه الإنساني وتؤهله للمنافسة الدولية.ويأتي اختيار الفيلم قبل وقت قصير من عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الـ83 من مهرجان السينمائي الدولي، المقرر إقامتها بين 2 و12 ، حيث يُعرض ضمن قسم "فينيسيا أوبن" (Venice Open) خارج المسابقة الرسمية.استوحى المخرج وكاتب السيناريو الفيلم من لقائه بقناصة من النساء في قوات البيشمركة عام 2014، عندما بدأت النساء تولي مواقع في الخطوط الأمامية لمواجهة هجمات تنظيم .وتدور أحداث الفيلم حول "فيان"، وهي قناصة كردية تؤدي دورها الممثلة أفان جمال، تتجه إلى لإنقاذ شقيقتها الصغرى من قبضات تنظيم داعش، في رحلة تجبرها على مواجهة العنف والآثار النفسية للتجربة.وتحمل القصة طابعاً شخصياً بالنسبة للمخرج مصطفى الذي فرّ طفلاً إلى ، مؤكداً سعيه لتكريم النساء اللواتي ناضلن ضد الظلام ومن أجل الحرية. وسبق لمصطفى تناول موضوع المقاتلات الكرديات في فيلمه الوثائقي "النساء اللواتي يخشاهن داعش" عام 2015.صُوّر العمل في مواقع حقيقية بمدينة الموصل ومحيطها لتحقيق أقصى درجات الأصالة، ويأتي بعد سلسلة نجاحات للمخرج منها وثائقي " " وفيلم "إل " الذي مثل في الأوسكار عام 2016.الفيلم من بطولة أفان جمال، ثوربيورن هار، كانار سارشل، وكادر جلال. وتولى مصطفى كتابته وإخراجه، فيما أنتجته شركة "هيني فيلمز" بالشراكة مع "لا ميديا" و"ذا تشيميني بوت"، وتتولى شركة "ترو كولرز" مبيعاته الدولية.