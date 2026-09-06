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رسمياً.. "لا جنة لمن تقتله امرأة" يمثل العراق في الأوسكار
فن وثقافة
2026-09-06 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
أعلنت
اللجنة الوطنية العراقية
لاختيار الفيلم المُمثل للعراق في جوائز الأكاديمية (الأوسكار)، والمُشكّلة من قبل
وزارة الثقافة
– دائرة السينما والمسرح، اختيار الفيلم الروائي العراقي "لا جنة لمن تقتله امرأة" (No Paradise If You Are Killed by a Woman) للمخرج
هلكوت مصطفى
، لتمثيل جمهورية
العراق
رسمياً في سباق الأوسكار، والمنافسة على فئة أفضل فيلم روائي دولي.
وأوضحت اللجنة أن قرار الاختيار جاء بإجماع أعضائها بعد تقييم فني شامل للأعمال المؤهلة، استناداً إلى نضج الرؤية الإخراجية وتكامل العناصر التقنية والبصرية، بما صاغ تجربة سينمائية تعكس خصوصية السرد المحلي وعمقه الإنساني وتؤهله للمنافسة الدولية.
ويأتي اختيار الفيلم قبل وقت قصير من عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الـ83 من مهرجان
فينيسيا
السينمائي الدولي، المقرر إقامتها بين 2 و12
أيلول/سبتمبر
، حيث يُعرض ضمن قسم "فينيسيا أوبن" (Venice Open) خارج المسابقة الرسمية.
مستوحى من قناصة في البيشمركة
استوحى المخرج وكاتب السيناريو
هلكوت مصطفى
الفيلم من لقائه بقناصة من النساء في قوات البيشمركة عام 2014، عندما بدأت النساء تولي مواقع في الخطوط الأمامية لمواجهة هجمات تنظيم
داعش
.
وتدور أحداث الفيلم حول "فيان"، وهي قناصة كردية تؤدي دورها الممثلة أفان جمال، تتجه إلى
الموصل
لإنقاذ شقيقتها الصغرى من قبضات تنظيم داعش، في رحلة تجبرها على مواجهة العنف والآثار النفسية للتجربة.
وتحمل القصة طابعاً شخصياً بالنسبة للمخرج مصطفى الذي فرّ طفلاً إلى
النرويج
، مؤكداً سعيه لتكريم النساء اللواتي ناضلن ضد الظلام ومن أجل الحرية. وسبق لمصطفى تناول موضوع المقاتلات الكرديات في فيلمه الوثائقي "النساء اللواتي يخشاهن داعش" عام 2015.
صُوّر العمل في مواقع حقيقية بمدينة الموصل ومحيطها لتحقيق أقصى درجات الأصالة، ويأتي بعد سلسلة نجاحات للمخرج منها وثائقي "
إخفاء صدام حسين
" وفيلم "إل
كلاسيكو
" الذي مثل
العراق
في الأوسكار عام 2016.
الفيلم من بطولة أفان جمال، ثوربيورن هار، كانار سارشل، وكادر جلال. وتولى مصطفى كتابته وإخراجه، فيما أنتجته شركة "هيني فيلمز" بالشراكة مع "لا ميديا" و"ذا تشيميني بوت"، وتتولى شركة "ترو كولرز" مبيعاته الدولية.
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وزارة الثقافة
أيلول/سبتمبر
سومرية نيوز
هلكوت مصطفى
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