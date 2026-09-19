"الكرامة خط أحمر".. انسحاب الوفد المصري من "مهرجان نينوى السينمائي" في الموصل

وأرجع فايق، في منشور على منصة " "، سبب الانسحاب الجماعي إلى ما وصفه بـ"تطاول وعجرفة" مدير المهرجان، ليث عسكر، بحق نجوم ، معتبراً أن "تصرفه يعكس قلة خبرته بالمهرجانات وعدم احترافية في التعامل مع البشر وقلة ثقافة بالفن المصري".وأكد أن "كرامة نجوم مصر خط أحمر"، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الموقف فردي، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عمق العلاقات الأخوية والفنية التي تجمع بين الشعبين العراقي والمصري أو المحبة المتبادلة مع فناني .