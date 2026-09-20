ترقب كبير لصدور عمل غنائي جديد للفنان كاظم الساهر

وشهدت استوديوهات القاهرة خلال الأيام الماضية تسجيل القصيدة بصوت ، بحضور اللواء، مجدي مرسي ، نجل الشاعر الراحل، إلى جانب عدد من الأصدقاء والإعلاميين والموسيقيين.وجاء العمل بعد رغبة أبدتها أسرة الشاعر الراحل قبل أشهر في أن يتولى الساهر تقديم القصيدة، وهو ما قوبل بترحيب من الفنان الذي عبّر عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن تقديم نص لشاعر بحجم مرسي جميل يمثل تقديراً فنياً ومسؤولية موسيقية في الوقت ذاته.وعقب إتمام الاتفاق مع أسرة الشاعر، بدأ الساهر العمل على القصيدة وتلحينها، في تجربة وصفها بأنها تمثل تحدياً موسيقياً جديداً، لاسيما أن النص يعود إلى شاعر ترك إرثاً بارزاً في تاريخ الأغنية العربية.وأكد الساهر حرصه على تقديم نصوص غنائية متميزة، سواء كانت حديثة الكتابة أم تعود إلى سنوات سابقة، مشيراً إلى أن معيار اختياره يرتبط بقدرة العمل على الاحتفاظ بروحه والتواصل مع الجمهور المعاصر.ووصف الساهر القصيدة بأنها إحدى روائع مرسي جميل عزيز التي يعتز بتقديمها إلى الجمهور العربي، في خطوة تجمع بين إرث أحد أبرز شعراء الأغنية العربية وتجربة موسيقية جديدة بصوت الساهر وألحانه.