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5 سيارات يابانية يُفضل تجنب شرائها

عالم السيارات

2025-02-11 | 06:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 سيارات يابانية يُفضل تجنب شرائها
المصدر:
Yahoo
1,515 مشاهدة

تُعرف السيارات اليابانية بموثوقيتها وتجربة القيادة الممتعة والأسعار المناسبة. تويوتا راف 4 موديل 2024 على سبيل المثال لا الحصر، احتلت المرتبة الثالثة بين أكثر السيارات مبيعًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، ليست كل السيارات اليابانية تملك نفس المستوى من الجودة، وفي ما يلي سنستعرض وإياكم خمس سيارات يابانية من المستحسن تجنب شرائها وذلك لعدة أسباب. هذه السيارات هي:

١- مازدا RX-8
 

تم بيع الجيل الأول من RX-8 بين 2004 و2008، وكان يعاني من مشاكل مثل تعطل المحرك، اهتزاز عجلة القيادة، والاستهلاك العالي للزيت، مما جعله أحد أقل موديلات مازدا موثوقية.
 
 
٢- ميتسوبيشي إكليبس
 
 
رغم أنها سيارة رياضية مدمجة واقتصادية، إلا أن موديلات 1999-2003 و2007 تعاني من ضعف جودة التصنيع، تلف سريع للإطارات، مشاكل في ناقل الحركة والتوجيه، مما يجعلها خيارًا غير مستحب.
 
 
٣- هوندا CRX Del Sol
 

تم إطلاقها عام 1992 كبديل لـ CR-X لكنها فشلت في تحقيق النجاح. اشتكى السائقون من تسرب السقف، الضوضاء العالية داخل المقصورة، وتلف مكابحها الأمامية، مما جعلها واحدة من أسوأ سيارات هوندا.
 
 
 
٤- تويوتا باسيّو
 

تم تصنيعها بين 1991 و1997 لكنها لم تحظَ بشعبية، رغم اعتمادها على هيكل كورولا. لم تكن تعاني من مشاكل ميكانيكية خطيرة، لكنها لم تلقَ رواجًا، ما جعل العثور على قطع غيارها اليوم أمرًا صعبًا.
 
 
٥- سوزوكي ساموراي وسوزوكي X-90
 

عانت سوزوكي ساموراي من ضعف تقييمات الأمان بسبب ميلها للانقلاب عند المناورات الحادة، بينما جاء طراز X-90 بتصميم غير واضح الهوية وقوة ضعيفة (90 حصانًا فقط)، ما أدى إلى فشلهما في السوق.

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