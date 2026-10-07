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مبيعات مرسيدس تتراجع 6 بالمئة

عالم السيارات

2026-10-07 | 10:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مبيعات مرسيدس تتراجع 6 بالمئة
63 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تراجعت أسهم "مرسيدس بنز" بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية انخفاض مبيعاتها العالمية بنسبة 6% بسبب ضعف السوق في الصين، بينما ارتفعت المبيعات خارج الصين قليلًا مدعومة بنمو في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ووفق شبكة "يورو نيوز"، تراجعت أسهم "Mercedes-Benz" بنحو 4% حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا، اليوم الأربعاء، قبل أن تقلّص بعض خسائرها، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن بيع 491.700 سيارة وشاحنة خفيفة في الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولم يكن نمو المبيعات في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب الأرقام القياسية لمبيعات السيارات الكهربائية بالكامل "BEV"، كافيًا لتعويض ضعف السوق الصينية.
وقال عضو مجلس إدارة "مرسيدس بنز" المسؤول عن المبيعات وتجربة العملاء، ماتياس غايسن: "سجّل قسم Mercedes-Benz Cars أعلى مبيعات فصلية للسيارات الكهربائية بالكامل "BEV" في تاريخ الشركة، تقودها السيارة الكهربائية "GLC" التي زادت مبيعاتها بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الثاني".
وانخفضت المبيعات العالمية في فئة السيارات فقط بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 407.200 مركبة.
وفي آسيا، باعت "مرسيدس" سيارات أقل بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 132.300 مركبة.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض المبيعات في السوق الصينية بنسبة 31%، حيث أدت المنافسة الشديدة والظروف السوقية الصعبة إلى الضغط على مبيعات الشركة، بحسب ما أوضحت شركة صناعة السيارات.
وشملت الطرازات الأفضل أداء في الصين "GLC" و"E-Class"، إذ شكّلت معًا ما يقرب من ثلثي مبيعات قسم "Mercedes-Benz Cars" في البلاد.
وشكّلت الصين نحو ربع مبيعات "مرسيدس بنز" العالمية من السيارات في الربع الثاني، وهو ما يبرز أهمية هذه السوق بالنسبة للمصنّع الألماني.
ويأتي التراجع الأخير بعد هبوط مبيعات السيارات في الصين بنسبة 30% خلال الربع الثاني.
وكانت "مرسيدس" قد خفّضت توقعاتها لمبيعات السيارات وإيرادات المجموعة لعام كامل في تموز الماضي، مشيرة إلى استمرار ضعف السوق الصينية، حيث أثّرت المنافسة الأشد، وضعف الطلب، والتغييرات في تشكيلة الطرازات سلبًا على الأداء.
وباستثناء الصين، ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 2%، بينما زادت مبيعات السيارات وحدها بنسبة 1%.
وقال غايسن: "خارج الصين، ارتفعت مبيعات السيارات للربع الثالث على التوالي في عام 2026".
مبيعات السيارات الكهربائية تسجّل مستوى قياسيًا
وساهم النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية في دعم المبيعات، تزامنًا مع ارتفاع ملحوظ في الإقبال على السيارات الكهربائية.
وزادت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 68.400 مركبة، بارتفاع قدره 29% مقارنة بالربع الثاني.
وفي أوروبا، حقق قسم "Mercedes-Benz Cars" مبيعات فصلية قياسية للسيارات الكهربائية بالكامل "BEV"، مع زيادة نسبتها 78% على أساس سنوي و24% مقارنة بالربع الثاني.
وقال غايسن: "نماذجنا الكهربائية الجديدة "GLC" و"CLA" و"GLB" و"GLA" بيعت بالكامل في أوروبا حتى نهاية العام، مع دفاتر طلبات تمتد إلى عام 2027".
وأضافت الشركة أن مصانعها في "بريمن" و"راشتات" في ألمانيا، و"كيشكميت" في المجر، تعمل بنظام ثلاث ورديات لتلبية الطلب.
وبحسب "مرسيدس"، مثّلت السيارات الكهربائية بالكامل نسبة قياسية بلغت 16,8% من إجمالي مبيعات السيارات عالميًا، بزيادة قدرها 7,2 نقطة مئوية مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وارتفعت إجمالًا مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 5%، لتصل إلى 168.700 مركبة، ويعود ذلك إلى نمو السوق الألمانية، حيث زادت المبيعات بنسبة 13%، والسوق البريطانية، حيث ارتفعت بنسبة 7%.
وفي أمريكا الشمالية، زادت مبيعات قسم "Mercedes-Benz Cars" بنسبة 4% في الربع الثالث لتصل إلى 83.200 مركبة، مع ارتفاع المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 6%.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، باعت "Mercedes-Benz" 1.244.400 سيارة، في انخفاض نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 40% لتصل إلى 165.500 وحدة.
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