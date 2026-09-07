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فورد تدخل السوق العراقية عبر (SAT)

عالم السيارات

2026-09-07 | 04:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فورد تدخل السوق العراقية عبر (SAT)
715 شوهد

السومرية نيوز - محلي
أعلنت شركة فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دخول السوق العراقية اعتباراً من الأول من تشرين الأول بعد تعيين شركة شمال الجزيرة لتجارة السيارات والوكالات التجارية (SAT) موزعاً رسمياً لها في العراق.

وتُمثل شركة شمال الجزيرة (SAT) تحالفاً استراتيجياً متيناً يجمع بين مجموعة March Holding ومجموعة عليّان
وقالت شركة فورد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "شركة شمال الجزيرة (SAT) ستتولى بموجب هذا التعيين توزيع سيارات فورد وتوفير قطع الغيار الأصلية وتقديم خدمات ما بعد البيع في مختلف أنحاء العراق".
وتدير مجموعة March Holding محفظة استثمارية إقليمية رائدة تضم أكثر من عشر شركات في عدد من القطاعات الحيوية في السوق العراقية، أبرزها التكنولوجيا والخدمات المالية والحلول الرقمية والتجارة الإلكترونية.
في المقابل، تبرز مجموعة عليّان كواحدة من أعرق مؤسسات توزيع السيارات في المنطقة بخبرة عميقة تمتد لأكثر من خمسين عاماً.
ويمنح هذا المزيج الفريد من الخبرة السوقية المتكاملة والإمكانات المحلية الراسخة، شركة شمال الجزيرة (SAT) أساساً صلباً لدعم مسيرة نمو فورد المتواصلة، والارتقاء بتجربة العملاء في العراق نحو آفاق جديدة.
وأكدت شركة فورد، ان "ذلك يجسد عمق التزامنا الاستراتيجي طويل الأمد تجاه جمهورية العراق، والحرص على تسهيل وصول عملائها إلى طرازات فورد الحديثة، وقطع الغيار الأصلية وخدمات الصيانة المتطورة"، لافتة الى "أننا سنعمل على تعزيز شبكة مبيعاتها وخدماتها، ترسيخاً لجسور الثقة المتينة التي بناها العملاء في العراق مع العلامة طوال العقود الماضية".
وقال رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رافي رافيشاندران، وفقاً للبيان: إن "العراق يُعد محوراً رئيساً لخطط نمو فورد في المنطقة، ونسعى دوماً إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا هناك على المدى الطويل، وتتقاسم معنا شركة شمال الجزيرة (SAT) الرؤية ذاتها التي تضع العميل أولاً، وترتكز على معايير الجودة والنمو المستدام وستساهم خبرات الشركة وفهمها العميق للسوق المحلية في الارتقاء بتجربة عملاء فورد بدءاً من قرار الشراء ووصولاً إلى خدمات ما بعد البيع".
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شمال الجزيرة لتجارة السيارات والوكالات التجارية (SAT)، محمد عليّان، ان "فورد تحظى بإرث تاريخي عريق في السوق العراقية، إذ مثلت لعدة أجيال رمزاً للموثوقية والجودة"، موضحاً، ان "دورنا لا ينحصر اليوم في توزيع السيارات فحسب، بل يشمل الحفاظ على هذا الإرث وتعزيز الثقة التي بنتها العلامة عبر العقود".
وأكد "أسسنا شركة شمال الجزيرة (SAT) على بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة والتزام كامل بتقديم تجربة فورد المتكاملة التي يتطلع إليها العملاء في العراق ويستحقونها".
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