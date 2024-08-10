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سيوقف نصف مليون برميل.. دين أوبك أصبح "ثقيلًا" بذمة العراق بسبب شركات كردستان
اقتصاد
2024-08-10 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,636 مشاهدة
السومرية نيوز-اقتصاد
كشفت بيانات اقتصادية عن تجاوز العراق حصصه الإنتاجية من النفط في شهر تموز الماضي "مجددًا"، بالرغم من التعهد بتعويض فائض انتاجه طوال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات منصة آرغوس ميديا المعنية بتتبع النفط، فإن انتاج الخام في العراق قد ارتفع بواقع 160 ألف برميل يوميًا، مسجلًا 3.99 مليون برميل يوميًا خلال يوليو/تموز 2024، هذا فيما عدا ما ينتج في كردستان خارج الخطط والذي يبلغ قرابة 375 الف برميل يوميًا، فيما تشير البيانات الى ان اجمالي انتاج العراق وكردستان يبلغ 4.3 مليون برميل يوميًا في حين ان حصة العراق الإنتاجية مع كردستان يجب ان تبلغ 4 ملايين برميل يوميًا فقط.
وفي حزيران 2024 لامس إنتاج النفط في العراق 4.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 4.1 مليون برميل يوميًا في أيار 2024، بما في ذلك قرابة ما يتراوح بين 250 ألفًا و300 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان.
ويبلغ فائض انتاج العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 1.184 مليون برميل يوميًا، وبينما اتفق العراق وروسيا على تعويض الفائض من تموز 2024 ولغاية ديسمبر 2025، فهذا يعني انه يجب على العراق تخفيض انتاجه 65 الف برميل يوميًا لتعويض الفائض السابق، ومن ثم الالتزام بحصته الحالية والتي تتطلب ان يخفض العراق انتاجه بقدر ما ينتجه إقليم كردستان والبالغ 375 الف برميل يوميًا، مايعني ان العراق يجب ان لايتجاوز انتاجه في وسط وجنوب البلاد اكثر من 3.6 مليون برميل، أي ان العراق يجب ان يوقف انتاج حوالي نصف مليون برميل يوميًا من حقوله ليحقق هدف أوبك.
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