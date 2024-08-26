النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت فوق الـ79 دولارا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5% إلى 79.39 دولار للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي وبلغ سعر برميل النفط الخام الأميركي الخفيف 75.19 دولارا، بارتفاع 36 سنتا أو 0.5%.ويثير اشتباك هجمة حزب الله على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ، مخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب إقليمية تجذب إيران، والولايات المتحدةز