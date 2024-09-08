الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
فن نيوز
من
11:30 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق حكومي على قضية اختطاف عراقي في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499385-638613873456521298.jpg
لا نتحمل مسؤولية مايحدث "بالمياه الإقليمية" ولا علاقة لنا بـ"الميليشيات".. النفط ترد على رسالة أمريكية خطيرة
اقتصاد
2024-09-08 | 06:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,525 مشاهدة
السومرية نيوز-سياسة
أصدرت وزارة النفط العراقية اليوم الاحد، بيانا مطولا، ردا على رسالة موجهة من أعضاء من الكونغرس الأمريكي الى الرئيس الأمريكي
جو بايدن
تطالبه بفرض عقوبات على وزير النفط ووزارة النفط العراقية، لمساهمتها بتهريب نفط ايران وتصديره على انها نفط عراقي في تحايل على العقوبات، فيما وصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها "مزاعم وافتراءات"، مشيرة الى ان الوزارة لا تفرض عليها ضغوط من "ما يسمى بالميليشيات" وعلاقته بالجهات الأمنية تنظمها القوانين والدستور.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ردا على رسالة بعض اعضاء الكونغرس الامريكي الى الرئيس بايدن حول مزاعم وافتراءات تخص القطاع النفطي العراقي، نود ان نوضح ابتداء ان كل ما قيل بالرسالة ليس له اساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بانها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات".
وأضافت ان "العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بانتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية، ولا تتعامل وزارة النفط الا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الانتاج والتسويق وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي".
وبينت ان "ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة ايران للتهرب من العقوبات، فهي الأخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الاصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الايراني، فالعراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في اي نشاط ينتهكها".
وبينت انه "مما تقدم وحيث ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الاسود والتي تتم وفق اليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية وليس بإمكان اي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة".
وأعربت وزارة النفط عن "استغرابها واستهجانها بشان ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، ونرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا و تتحدى تقديم اي ادلة تدعم تلك المزاعم".
وأكدت الوزارة انها "بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق اليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الايراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط".
وشددت على انه "في ذات الوقت ان المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية، ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على اساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة".
وما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الاكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات وننفي وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الايرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الامريكي.
وفي الختام تستغرب وزارة النفط من تكرار هذه المزاعم بين الحين والاخر وغالباً مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الامريكية وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية اطارية مهمة تشمل جميع الميادين.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
80 ألف برميل يومياً.. دعوة برلمانية لإيقاف تهريب النفط عبر منافذ الإقليم
11:41 | 2024-08-10
دعوة السيستاني وقانون الأحوال وتهريب النفط في نشرة الظهيرة على السومرية
07:30 | 2024-08-10
مهلة اختيار رئيس البرلمان وتهريب النفط العراقي بنشرة الظهيرة على السومرية
07:22 | 2024-08-07
"وضعها سيء جدا".. تحذير برلماني من "انهيار" منظومة تصدير النفط العراقية
05:37 | 2024-07-20
تهريب النفط
تصدير النفط العراقي
النفط الايراني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
محليات
30.15%
05:39 | 2024-09-07
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
05:39 | 2024-09-07
كاساس يتلقى رسالة تحذيرية قبل مباراة الكويت
رياضة
25.06%
03:46 | 2024-09-07
كاساس يتلقى رسالة تحذيرية قبل مباراة الكويت
03:46 | 2024-09-07
الكشف عن سبب نقل ايمن حسين إلى الكويت بدل علاجه داخل العراق
رياضة
24.11%
15:38 | 2024-09-06
الكشف عن سبب نقل ايمن حسين إلى الكويت بدل علاجه داخل العراق
15:38 | 2024-09-06
ليلة دامية في بغداد.. ماذا حدث؟
أمن
20.68%
17:27 | 2024-09-06
ليلة دامية في بغداد.. ماذا حدث؟
17:27 | 2024-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
اخترنا لك
قائمة صباحية بأسعار الدولار في بورصات العراق اليوم
03:27 | 2024-09-08
توجيهات حكومية بشأن تطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني
12:07 | 2024-09-07
تمرير قانون الاستثمار خلال أسبوعين.. ماذا يحمل من إيجابيات؟
04:36 | 2024-09-07
على طريقة تصريحاته "المتشائمة" عن العراق.. علي علاوي يبث "نظرة سوداوية" لاقتصاد العالم من مقهى بلندن
03:45 | 2024-09-07
المالية ستعاني.. ماذا يعني انخفاض سعر برميل النفط العراقي الى 70 دولار؟
03:30 | 2024-09-07
أسعار خامات البصرة في أدنى مستوى منذ 9 أشهر
02:06 | 2024-09-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.