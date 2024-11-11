سعر البيتكوين يتخطى حاجز الـ 81 ألف دولار

فيما سجلت عملة الإيثر، أغلى عملة مشفرة بعد البيتكوين، انخفاضات طفيفة في الأسعار يوم الإثنين، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة الإيثر تتداول عند 3151 دولارًا في البورصات .وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.99% في آخر 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap، بلغت قيمة القطاع، في وقت كتابة هذا التقرير، 2.76 تريليون دولار.وقد أثار فوز في الرئاسية لعام 2024 مكاسب حادة بسوق العملات الرقمية على خلفية احتمال وضع لوائح تنظيمية أكثر ودية خلال فترة رئاستهوذكرت "بلومبرج" أن بعض العملات المشفرة البديلة تفوقت على عملة "بيتكوين" من حيث الأداء، حيث تصدرت القائمة عملة ADA من شبكة "بلوكتشين كاردانو"، لتقفز بأكثر من 60% وتسجل أفضل أداء من بين العملات المشفرة منخفضة القيمة على مدار الأيام الخمسة الماضية.ومن بين العملات المتصدرة أيضا تأتي عملة "دوجكوين"، العملة الرقمية التي حازت على دعم كبير من مؤيدي إيلون ماسك الداعم لترامب، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 50٪ في الأيام الخمسة الماضية.وقالت كارولين بولر الرئيسة التنفيذية لبورصة الأصول الرقمية BTC Markets Pty: "الانتعاش في عملة "بيتكوين" سرعان ما امتد إلى العملات الرقمية البديلة، حيث إن صعود بشكل عام يدفع جميع الأصول للصعود"، موضحة أن "قطاع العملات الرقمية بالكامل من المتوقع أن يستفيد من إدارة ترامب".وأنفقت صناعة العملات الرقمية بشكل كبير خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لدعم "ترامب"، ويتوقع التنفيذيون والمستثمرون الآن جني ثمار ذلك في صورة نظام أكثر ملاءمة تحت إدارة ترامب، خاصة وأن حزبه الجمهوري يستعد للسيطرة على الكونجرس.وكان قد وعد بإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر، الذي يعتبر خصما كبيرا للأصول الرقمية بسبب حملته الصارمة على الشركات غير المتوافقة مع لوائح الهيئة، كما تعهد الرئيس المنتخب بدعم تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة وإنشاء احتياطي استراتيجي من العملة الرقمية.ويتوقع بعض المستثمرين أن المزيد من العملات الرقمية، مثل عملة سولانا (SOL)، قد تحصل على صناديق استثمار متداولة (ETF) مخصصة في الولايات المتحدة، حيث تم حتى الآن السماح بهذه الصناديق لبيتكوين وإيثريوم فقط.