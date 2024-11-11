Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن "انخفاض كبير" بالتحاق الجنود الإسرائيليين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سعر البيتكوين يتخطى حاجز الـ 81 ألف دولار

اقتصاد

2024-11-11 | 10:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سعر البيتكوين يتخطى حاجز الـ 81 ألف دولار
239 مشاهدة

أظهر سوق العملات المشفرة اليوم الإثنين 11 أكتوبر، نسب متفاوتة من المكاسب والخسائر عبر العملات المشفرة، فيما سجلت عملة البيتكوين مكاسب ملحوظة بنسبة 2.7% لتصل إلى 81,272 دولار وقت كتابة هذا التقرير بحسب منصة binance.

فيما سجلت عملة الإيثر، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البيتكوين، انخفاضات طفيفة في الأسعار يوم الإثنين، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة الإيثر تتداول عند 3151 دولارًا في البورصات الدولية.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.99% في آخر 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap، بلغت قيمة القطاع، في وقت كتابة هذا التقرير، 2.76 تريليون دولار.
وقد أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مكاسب حادة بسوق العملات الرقمية على خلفية احتمال وضع لوائح تنظيمية أكثر ودية خلال فترة رئاسته
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن بعض العملات المشفرة البديلة تفوقت على عملة "بيتكوين" من حيث الأداء، حيث تصدرت القائمة عملة ADA من شبكة "بلوكتشين كاردانو"، لتقفز بأكثر من 60% وتسجل أفضل أداء من بين العملات المشفرة منخفضة القيمة على مدار الأيام الخمسة الماضية.

ومن بين العملات المتصدرة أيضا تأتي عملة "دوجكوين"، العملة الرقمية التي حازت على دعم كبير من مؤيدي إيلون ماسك الداعم لترامب، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 50٪ في الأيام الخمسة الماضية.

وقالت كارولين بولر الرئيسة التنفيذية لبورصة الأصول الرقمية BTC Markets Pty: "الانتعاش في عملة "بيتكوين" سرعان ما امتد إلى العملات الرقمية البديلة، حيث إن صعود السوق بشكل عام يدفع جميع الأصول للصعود"، موضحة أن "قطاع العملات الرقمية بالكامل من المتوقع أن يستفيد من إدارة ترامب".

وأنفقت صناعة العملات الرقمية بشكل كبير خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لدعم "ترامب"، ويتوقع التنفيذيون والمستثمرون الآن جني ثمار ذلك في صورة نظام أكثر ملاءمة تحت إدارة ترامب، خاصة وأن حزبه الجمهوري يستعد للسيطرة على الكونجرس.
وكان ترامب قد وعد بإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر، الذي يعتبر خصما كبيرا للأصول الرقمية بسبب حملته الصارمة على الشركات غير المتوافقة مع لوائح الهيئة، كما تعهد الرئيس المنتخب بدعم تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة وإنشاء احتياطي استراتيجي من العملة الرقمية.

ويتوقع بعض المستثمرين أن المزيد من العملات الرقمية، مثل عملة سولانا (SOL)، قد تحصل على صناديق استثمار متداولة (ETF) مخصصة في الولايات المتحدة، حيث تم حتى الآن السماح بهذه الصناديق لبيتكوين وإيثريوم فقط.
>> انضم الى السومرية على واتساب

بيتكوين

الدولار

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
Play
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
Play
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
خط أحمر
Play
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
Play
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
Play
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
Play
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
Play
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
عشرين
Play
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
Play
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
Play
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
Play
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Biotic
Play
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
Play
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
Play
أسرار التاروت .. رحلة في عالم الرموز والتنبؤ - حلقة ١٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
Play
منطقة البياع بغداد - الحلقة ١٤٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-11
خط أحمر
Play
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
Play
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
Play
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
Play
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
Play
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
لقطات
Play
لقطات
عبد اللطيف: صدام صح مجرم وطاغية بس عنده وزراء اكفاء | بعد التحري
17:00 | 2024-11-09
Play
عبد اللطيف: صدام صح مجرم وطاغية بس عنده وزراء اكفاء | بعد التحري
17:00 | 2024-11-09
عشرين
Play
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
Play
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
Play
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
Play
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
اخترنا لك
الدولار ينخفض مع إغلاق البورصة في بغداد
08:53 | 2024-11-11
نقطة تحول بالسياسات المالية.. ماذا بعد إلغاء منصة مراقبة حركة الدولار؟
03:39 | 2024-11-11
تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:04 | 2024-11-11
قائمة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
02:36 | 2024-11-11
لهدوء العاصفة الامريكية وخيبة من الصين.. أسعار النفط تواصل خسائرها
00:34 | 2024-11-11
أسعار الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد
09:04 | 2024-11-10
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.