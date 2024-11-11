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سعر البيتكوين يتخطى حاجز الـ 81 ألف دولار
اقتصاد
2024-11-11 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
239 مشاهدة
أظهر
سوق
العملات المشفرة اليوم الإثنين 11 أكتوبر، نسب متفاوتة من المكاسب والخسائر عبر العملات المشفرة، فيما سجلت عملة البيتكوين مكاسب ملحوظة بنسبة 2.7% لتصل إلى 81,272 دولار وقت كتابة هذا التقرير بحسب منصة binance.
فيما سجلت عملة الإيثر،
ثاني
أغلى عملة مشفرة بعد البيتكوين، انخفاضات طفيفة في الأسعار يوم الإثنين، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة الإيثر تتداول عند 3151 دولارًا في البورصات
الدولية
.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.99% في آخر 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap، بلغت قيمة القطاع، في وقت كتابة هذا التقرير، 2.76 تريليون دولار.
وقد أثار فوز
دونالد
ترامب
في
الانتخابات
الرئاسية لعام 2024 مكاسب حادة بسوق العملات الرقمية على خلفية احتمال وضع لوائح تنظيمية أكثر ودية خلال فترة رئاسته
وذكرت
وكالة
"بلومبرج" أن بعض العملات المشفرة البديلة تفوقت على عملة "بيتكوين" من حيث الأداء، حيث تصدرت القائمة عملة ADA من شبكة "بلوكتشين كاردانو"، لتقفز بأكثر من 60% وتسجل أفضل أداء من بين العملات المشفرة منخفضة القيمة على مدار الأيام الخمسة الماضية.
ومن بين العملات المتصدرة أيضا تأتي عملة "دوجكوين"، العملة الرقمية التي حازت على دعم كبير من مؤيدي إيلون ماسك الداعم لترامب، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 50٪ في الأيام الخمسة الماضية.
وقالت كارولين بولر الرئيسة التنفيذية لبورصة الأصول الرقمية BTC Markets Pty: "الانتعاش في عملة "بيتكوين" سرعان ما امتد إلى العملات الرقمية البديلة، حيث إن صعود
السوق
بشكل عام يدفع جميع الأصول للصعود"، موضحة أن "قطاع العملات الرقمية بالكامل من المتوقع أن يستفيد من إدارة ترامب".
وأنفقت صناعة العملات الرقمية بشكل كبير خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لدعم "ترامب"، ويتوقع التنفيذيون والمستثمرون الآن جني ثمار ذلك في صورة نظام أكثر ملاءمة تحت إدارة ترامب، خاصة وأن حزبه الجمهوري يستعد للسيطرة على الكونجرس.
وكان
ترامب
قد وعد بإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر، الذي يعتبر خصما كبيرا للأصول الرقمية بسبب حملته الصارمة على الشركات غير المتوافقة مع لوائح الهيئة، كما تعهد الرئيس المنتخب بدعم تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة وإنشاء احتياطي استراتيجي من العملة الرقمية.
ويتوقع بعض المستثمرين أن المزيد من العملات الرقمية، مثل عملة سولانا (SOL)، قد تحصل على صناديق استثمار متداولة (ETF) مخصصة في الولايات المتحدة، حيث تم حتى الآن السماح بهذه الصناديق لبيتكوين وإيثريوم فقط.
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