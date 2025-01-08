النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار وشح المعروض يقلل الخسائر

وصعد خام 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 77.26 دولار للبرميل بحلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 27 سنتاً أو 0.36 بالمئة إلى 74.52 دولار.وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة، لكنهما قلصا مكاسبهما نتيجة لارتفاع .وأضاف أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو: "تراجعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف استجابة لارتفاع بعد تقارير إخبارية ذكرت أن يفكر في إعلان اقتصادية على مستوى البلاد لتوفير الأساس القانوني لفرض تعريفات جمركية (على البضائع الواردة من دول) العالم".ويزيد ارتفاع من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج النفطي انخفض في ديسمبر/كانون الأول بعد زيادة لشهرين.ونقلت بلومبرغ عن مصادر بوزارة الطاقة الروسية أن متوسط إنتاج النفط بلغ 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل من هدف موسكو.وذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود.وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط هذا العام مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في .وقالت شركة بي.إم.آي التابعة لفيتش في مذكرة للعملاء "نحن متمسكون بتوقعاتنا بأن يبلغ متوسط سعر خام 76 دولارا للبرميل في 2025، انخفاضا من متوسط 80 دولارا للبرميل في 2024".