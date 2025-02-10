بعد سياسة ترامب لأقصى الضغوط.. الريال الإيراني عند ادنى مستوى

وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في العام الإيراني الجاري أكثر من 45%، بينما ارتفعت نسبة الأسر تحت خط الفقر إلى 40%.وأظهرت البيانات التي نشرتها مواقع إعلام إيرانية، أن "العملة هبطت لليوم الثاني على التوالي في التعاملات غير الرسمية إلى مستويات تاريخية مقابل الأميركي".وارتفع سعر الأميركي في الحرة بإيران نحو 3 آلاف متجاوزا مستويات 92 ألفاً للمرة الأولى في التاريخ.وهبط التومان الإيراني هبوطاً تاريخياً جديداً إلى أدنى مستوياتها بانخفاضها إلى 9 ملايين و265 ألف تومان مقابل كل 100 دولار، إثر قرارات باستئناف سياسة الضغط القصوى على ووقف صادرات النفط .ويدعو أمر ترامب، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، والسعي إلى "إعادة فرض" عقوبات على إيران، إلا أنه أشار أيضا إلى عدم رغبته في فرض تلك العقوبات، وإلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع .