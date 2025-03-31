تجاوز حاجز 3100 دولار.. الذهب يصعد إلى مستوى تاريخي

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.21% إلى 3151.90 دولار للأونصة، وبذلك تكون العقود قد صعدت للمرة الأولى فوق مستوى 3150 دولار للأونصة.في حين صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.22% إلى 3122.81 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.ويأتي الارتفاع في ظل إقبال الأسواق على الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.