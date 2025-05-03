قطاع الطحين التركي "على المحك" بسبب العراق

وقال رئيس الاتحاد، تشاكماك، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام تركية، ان الصادرات انخفضت بنسبة 40% بسبب عدة تطورات، من بينها استحالة التصدير الى السوق العراقية".وأوضح أن "صناعة الدقيق في تمر بفترة صعبة بسبب أزمة المعابر الحدودية مع ، وتأثير القيود المفروضة على الصادرات"، مبينا ان "ريادة تركيا في صادرات الدقيق العالمية خلال العقد الماضي أصبحت على المحك، فالقطاع يواجه تهديدين رئيسيين: انخفاض خطير في صادرات الدقيق إلى العراق، وصعود العدواني".وبين انه "لا نستطيع حاليًا تصدير الدقيق إلا إلى ، لكنه لا يُشحن إلى المناطق الجنوبية في العراق لأن الحدودية، وخاصةً معبر الخابور، مغلقة تمامًا".وذكر أن مليون طن من الدقيق تم تصديرها إلى العراق في عام 2023 و1.2 مليون طن في عام 2022، مبينا ان روسيا أصبحت الآن لاعبًا فاعلًا، ليس فقط في مجال القمح، بل أيضًا في مجال صادرات الدقيق.