رغم التراجع اليومي.. النفط يتجه لثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي

وبحلول الساعة 1046 بتوقيت ، نزلت 34 سنتا أو 0.4% إلى 93.44 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الجلسة الماضية.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.5% إلى 86.76 دولار للبرميل بعد مكاسب 2.3% أمس الخميس.وخلال مكاسب على مدى الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر بأكثر من 7% والخام الأمريكي بما يزيد على 8% ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو/ تموز.وزادت الأسعار بسبب المخاوف من أن يؤدي الوضع غير الحاسم للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إلى استمرار تعطيل الإمدادات من كبرى الدول المنتجة للنفط مثل والعراق والإمارات والكويت.وانتهى سريان مذكرة التفاهم بين وواشنطن هذا الأسبوع دون مساع من الطرفين لاستئناف المحادثات، وهدد الرئيس الأمريكي بإجراءات اقتصادية ضد الدول الداعمة لإيران.وقال ، المحلل لدى آي.جي: "يتمسك كل طرف بموقفه لكنهما لا يملكان الرفاهية لممارسة لعبة الانتظار في ظل الخام".