ارتفاع أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 935 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 931 ألف دينار، مقارنة بـ922 ألف دينار للمثقال يوم أمس الأحد.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 905 آلاف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 901 ألف دينار.وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 935 و945 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 905 و915 ألف دينار.