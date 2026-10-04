الدولار يعود للاقتراب من الـ160 الفا.. اسعار مستمرة بالصعود

– اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 158500 دينارًا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 157500 دينار مقابل 100 دولار.