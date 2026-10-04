"أوبك+" يثبت أهداف إنتاج النفط ويؤجل مراجعة حصص 2027

وضم الاجتماع كبار المنتجين السبعة في التحالف، وهم: ، وروسيا، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وسلطنة عُمان. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه دول لتعزيز صادراتها النفطية بعد أشهر من الاضطرابات الجيوسياسية والعسكرية، في حين لا يزال معظم المنتجين يضخون كميات أقل بكثير من حصصهم الإنتاجية المحددة.وكان تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارجها بقيادة روسيا—قد رفع أهدافه الإنتاجية تدريجياً خلال معظم فترات العام، قبل أن يتجه لتثبيتها في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعد أن استكمل في الماضي الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية سابقة بلغت نحو 1.65 مليون برميل يومياً كان قد أقرها في عام 2023.وحتى لحظة إعداد التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من منظمة " " أو السلطات الروسية رداً على طلبات التعقيب.وفي سياق متصل، كشف مصدران مطلعان أن المراجعة الفنية التي يُجريها التحالف لتحديد خطوط الأساس وحصص الإنتاج للدول الأعضاء لعام 2027 قد أُرجئت؛ وذلك إثر تداعيات الصراع والعمليات العسكرية في المنطقة، والتي تسببت في تعطيل مشروعات تطوير ورفع الطاقة الإنتاجية في عدة مناطق بالشرق الأوسط، مما زاد من صعوبة وتعقيد تقييم القدرات الإنتاجية المستقبلية للدول الأعضاء بدقة.