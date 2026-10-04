نفس أسعار تعاملات الصباح.. الدولار مازال مرتفعا امام الدينار

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 158500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 157500 دينار مقابل 100 دولار.

