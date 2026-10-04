"أوبك+" تُبقي إنتاج النفط دون تغيير في تشرين الثاني

وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي شاركت فيه وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، فيما لا تزال مستويات إنتاج الدول السبع أقل من حصصها المستهدفة.وبحسب بيانات " "، بلغ إنتاج الدول السبع نحو 25 مليون برميل يومياً في اب، بزيادة 630 ألف برميل عن تموز، لكنه بقي أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في شباط.ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه المقبل في الأول من تشرين الثاني، وسط توقعات بعدم إجراء تغييرات جديدة على مستويات الإنتاج قبل عام 2027.