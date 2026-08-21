الذهب يتجه لتحقيق المكاسب عالميا

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الاول المقبل بنسبة 0.75% إلى 4605.90 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.75% أيضا إلى 4550.44 دولار للأونصة، وحقق مكاسب 3.6% منذ بداية الأسبوع.وقال المدير الإداري لشركة "غولد سيلفر سنترال" برايان لان: "شهدنا تراجعا في قيمة الدولار، مما قدم دعما ليس فقط للذهب بل لجميع المعادن النفيسة، إلى جانب تغير كبير في عوائد السندات".ويتجه الدولار لتكبد ⁠خسارة أسبوعية مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.