شركة استشارية تتوقع ارتفاع الذهب إلى 5330 دولاراً للأونصة في 2027

ورجحت الشركة، في تقريرها السنوي، أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 5330 دولاراً للأونصة خلال 2027، بزيادة تقارب 22% عن المستويات الحالية، مشيرة إلى استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العجز المالي الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.وفي المقابل، حذرت من أن استمرار في تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم قد يشكل ضغطاً على أسعار الذهب على المدى القريب.