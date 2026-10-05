قفزة كبيرة بأسعار الدولار في العراق



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة وأربيل مع الاغلاق.



سعر البيع: 160750 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 159750 دينارًا مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 160150 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 160100 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 160750 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 159750 دينارًا مقابل 100 دولار.سعر البيع: 160150 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 160100 دينار مقابل 100 دولار.