لتأمين الرواتب.. بغداد تلجأ لعدة خيارات مالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لتأمين الرواتب.. بغداد تلجأ لعدة خيارات مالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط

اقتصاد

2026-08-20 | 05:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لتأمين الرواتب.. بغداد تلجأ لعدة خيارات مالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط
المصدر:
الصباح
15 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة وتأثيرها المباشر في أسواق الطاقة العالمية، تواصل الحكومة اتخاذ تدابير مالية استباقية لضمان استقرار التدفقات النقدية وحماية الاستحقاقات الاجتماعية.

وفي هذا الشأن، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، ملامح الخطة الحكومية لإدارة السيولة وتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الحاكمة.

وكشف صالح، عن طبيعة الإستراتيجية المالية المعتمدة للتعامل مع الالتزامات الشهرية، مشيراً إلى أن "الإدارة المالية العامة تتحرك ضمن مظلة قانونية صلبة تكفل استقرار الإنفاق العام مهما بلغت حدة التحديات الخارجية".

وأضاف، أن "اضطرابات الملاحة والتجارة في منطقة مضيق هرمز ألقت بظلالها على انتظام الصادرات النفطية العراقية، والتي تمثل الشريان الرئيس والاعتماد الأساس للتدفقات النقدية المغذية للموازنة".

ورغم هذه الضغوط، أكد صالح، "حرص السلطات المالية على توظيف الأدوات الفنية كافة لمنع انعكاس هذه الاضطرابات على الاستحقاقات الاجتماعية، لا سيما فاتورة الرواتب والأجور والمتقاعدين ورعاية الفئات الهشة".

وفي هذا السياق، بين الدكتور صالح، أن "إدارة المالية العامة تعمل وفق المسارات والأحكام المحددة في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، إذ يوفر هذا القانون الأطر القانونية والسقوف المعتمدة لتنظيم عمليات الصرف وإدارة السيولة خلال السنة المالية، وبما يحمي استقرار مؤسسات الدولة وواجباتها الخدمية".

واستعرض المستشار المالي حجم المسؤولية النقدية المترتبة على عاتق الخزينة العامة شهرياً، مبيناً أن "فاتورة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية لشهر آب الماضي تقترب من ثمانية تريليونات دينار شهرياً، فيما ترتفع الالتزامات الإجمالية لتصل إلى نحو عشرة تريليونات دينار شهرياً عند إضافة النفقات التشغيلية الحاكمة اللازمة لإدارة المرافق الأساسية واستمرار تشغيل أجهزة الدولة".

ولفت، إلى أن "هذا الحجم المرتفع من الالتزامات يجعل من تأمين السيولة أولوية قصوى، خصوصاً في ظل الحساسية العالية للموازنة تجاه تقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر انتظام التدفقات النقدية من الإيرادات النفطية".

ولضمان الإيفاء بالمستحقات المالية، أشار الدكتور صالح إلى أن "المالية الاتحادية تعتمد على خطة متكاملة ترتكز على عدة أدوات، حيث تسجل المعطيات المتاحة تحسناً نسبياً في الإيرادات النفطية مقارنة بالشهرين السابقين، وهو ما يمنح الإدارة المالية هامشاً أفضل لضبط التدفقات وتلبية الاحتياجات الأساسية، بالتوازي مع العمل المستمر على تنشيط الإيرادات غير النفطية وتفعيل أدوات التحصيل لرفد الخزينة بموارد إضافية".

كما أفاد بأن "السلطة المالية تحتفظ بأدوات الاقتراض الداخلي كخيار تكتيكي متاح قانوناً لاستخدامه عند الحاجة لسد أي فجوات سيولة مؤقتة، والتأكد من عدم تعثر تمويل الرواتب أو التشغيل الأساسي لمؤسسات الدولة".

واختتم مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالقول: إن "الاستقرار المالي للدولة لا يعتمد على الإيرادات النفطية المباشرة فحسب، بل يستند إلى إدارة ديناميكية للسيولة تستبق الصدمات الجيوسياسية وتحافظ على استمرار الدورة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
Play
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
Play
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
Play
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
Live Talk
Play
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
Play
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
عشرين
Play
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
Play
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
Play
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
Play
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
Play
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
Play
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
Play
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
Play
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
Play
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
Play
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
Live Talk
Play
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
Play
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
عشرين
Play
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
Play
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
Play
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
Play
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
Play
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
Play
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
Play
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13

اخترنا لك
بين الخنق والصمود.. هل تنجح "العملية الساحقة" لترامب في إسقاط الاقتصاد الإيراني؟
06:19 | 2026-08-20
نحو الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
04:46 | 2026-08-20
الدولار ينهي الأسبوع على انخفاض في الأسواق العراقية
03:46 | 2026-08-20
عالميا.. أسعار النفط ترتفع مع تصاعد مخاوف التصدير عبر هرمز
03:08 | 2026-08-20
الذهب و"بتكوين" يقفزان مع تراجع الدولار
12:20 | 2026-08-19
تقرير أميركي يضع نفط العراق في قلب صراع واشنطن وبكين.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟
10:14 | 2026-08-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.