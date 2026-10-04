العراق يستورد الشاي بـ 125 مليون دولار في عام واحد

وقال إذهيب في بيان صادر عن المنظمة وورد لـ ، إن "صادرات الهند وحدها من الشاي إلى قد قفزت لتصل إلى 125.24 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025 المنصرم"، مبينا ان "هذا الرقم كبير يُدفع لمجرد توفير استكان الشاي الذي لا غنى عنه في كل بيت ومقهى عراقي".وأوضح أن "هذه المفارقة تضع السياسات الاقتصادية والمالية في مهب السخرية، إذ يُعقل أن يعجز بلد غني بالثروات عن تأمين أو التفكير في بدائل لسلعة استهلاكية أساسية تستهلك عشرات ملايين الدولارات من لصالح مزارع ومستثمري الهند ودول الخارج، بينما تبقى الطاقات المحلية معطلة ومغيبة عن أي خطط استراتيجية لتوطين ".