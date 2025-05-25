البنك المركزي يطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي

وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ ، انه "تم اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولى للفترة 2025 – 2029".وأضافت ان "الاستراتيجية تضمنت إطاراً متكاملاً للشمول المالي بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول الى القطاع المالي واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".وأكد محافظ البنك في كلمة له، ان "البنك المركزي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالي في فضلاً عن التعاون على المستويات الاقليمية والعربية والدولية"، مبينا انه "عمل البنك مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق افضل الممارسات الدولية بالتشارك مع مجموعة وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الانمائي GIZ ، فضلاً عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة".ويعمل البنك المركزي على تحقيق جملة من الاهداف في رفع نسبة الحسابات المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المتعامل مع القطاع المالي واستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير البنى التحيتة واللوائح التنظيمية الخاصة بتعزيز الشمول المالي.