زياد خلف القابضة وإيسياسوفت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع الطاقة بالعراق (صور)

ووقع الاتفاقية كل احمد محسن الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة القابضة وعبد الكريم صوان – نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيسياسوفت القابضة، وقد شهد التوقيع تواجد المديرين التنفيذيين من كلا الطرفين.وبارك خلف رئيس "مصرف التنمية الدولي" ورئيس مجموعة "زياد خلف القابضة هذه الاتفاقية والتي تعتبر خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص في دولة من خلال الشركات الشقيقة للمجموعة.وقال خلف: "سنجمع بين خبرتنا في معطيات السوق العراقية وحلول الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إيسياسوفت لتكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق مهمة لقطاع الطاقة في العراق مع التزامنا بدعم رؤية العراق للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا".مؤكدا ان "العراق يخطو بثبات نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز قدراته إلى مستوى يُمكنه من أستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا".وتهدف مذكرة التفاهم إلى "دمج خبرات مجموعة "زياد خلف القابضة في مختلف قطاعات الأعمال مع تقنيات إيسياسوفت المتقدمة من أجل تطوير البنية التحتية للطاقة في العراق وتعزيز القدرات الفنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة".وتعتبر خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قطاع الطاقة في العراق حيث ستُرسي مذكرة التفاهم أساسًا لإحداث ثورة في بنية من خلال ابتكار حلولًا في مجال الطاقة الشمسية والشبكات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخزين الطاقة لدفع عجلة تحول الطاقة المستدام في العراق.وستساهم ايضا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحويل العراق إلى مركز مهم للطاقة المستدامة وذلك من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة تحديث منظومة الطاقة، وابتكار حلولًا في مجال الطاقة الشمسية والشبكات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخزين الطاقة لدفع عجلة تحول الطاقة المستدام في العراق.نبذة عن شركة زياد خلف القابضةتندرج تحت مظلة مجموعة زياد خلف القابضة شركات شقيقة تمتد لعقود من الزمن، مما يعكس تراثًا طويلًا من الابتكار والنمو، لتقدم نموذجًا يُحتذى به في الابتكار والتنوع والاستدامة. تستند الشركة إلى محفظة استثمارية شاملة تضم 8 قطاعات رئيسية، تشمل القطاع المالي، التأمين، الطاقة، اللوجستيات، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، والسياحة، وتعتمد على خبرة تمتد لستين عامًا وعلى تفاني أكثر من 1500 موظف.وتهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق والريادة في الاقتصاد المعرفي عالميًا، وتوفير فرص مثالية لتعزيز التنمية الاقتصادية، معتمدةً على مهنيتها والتزامها بمبادئ الشفافية والكفاءة المؤسسية لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.وهي شركة وتتخذ من العاصمة مقرا لها وهي شركة متكاملة تجمع بين عدة شركات تعمل في مختلف البلدان، وتركز على تحفيز النمو الاقتصادي وتطويره، خصوصًا في الأسواق التي تتميز بفرص استثمارية كبيرة مثل العراق والإمارات والعديد من الدول.نبذة عن إيسياسوفت القابضةتُعد مجموعة إيسياسوفت القابضة الرائدة عالمياً في دعم التحول في قطاع الطاقة والمتخصصة في تطوير وتقديم حلول البنية التحتية الذكية المتطورة التي تعزز الاستدامة، حيث تقدم مجموعة شاملة من والتصنيع وتقنية المعلومات والتحليلات والمنتجات والحلول.تقود إيسياسوفت محفظة الطاقة والمرافق والموارد للشركة العالمية القابضة (IHC) في ، وانطلقت مسيرة الشركة العالمية القابضة في عام 1999، ورسخت مكانتها لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة، وانطلاقاً من رؤيتها الطموحة للتأثير الإيجابي على حياة مليار شخص حول العالم وتحقيق خفض يصل إلى 10 مليار طن من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، تقف مجموعة إيسيا سوفت في الشركات الرائدة في بناء النظم البيئية للطاقة النظيفة والمستدامة والمدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة.