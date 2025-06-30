انخفاض أسعار النفط العالمية

وانخفض سعر تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% إلى 66.74 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولار.وبهذا الشكل يكون قد انخفض سعر خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 10.6%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6%.وانتهى الربع الثاني بانخفاض في الأسعار بنسبة 10.7% و8.9% على التوالي.ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع سعر بحلول نهاية يونيو بنسبة 4.4%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%.