الدولار يواصل انخفاضه في الأسواق العراقية

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تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 2 تموز 2025.





- البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار



- الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار. وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.