أسعار الدولار ترتفع في بغداد واربيل مع اغلاق التداولات

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، ارتفاعاً في أسواق وأربيل، مع إغلاق التداولات مساء اليوم الأحد.



سعر البيع: 155,000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154,000 دينار لكل 100 دولار





سعر البيع: 154,600 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154,500 دينار لكل 100 دولار



سعر البيع: 155,000 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 154,000 دينار لكل 100 دولارسعر البيع: 154,600 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 154,500 دينار لكل 100 دولار