مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل موازنة 2027.. ستكون اصلاحية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التحدث "مباشرة" مع مسؤولين إيرانيين ويهدد بقصف آخر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566330-639165052778037546.jpg
مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل موازنة 2027.. ستكون اصلاحية
اقتصاد
2026-06-08 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,170 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء
مظهر محمد صالح
، اليوم الاثنين، أن موازنة 2027 ستعزز الاستدامة المالية وتدعم الإصلاح الاقتصادي مشيرا الى أن الإنفاق الحكومي مستمر وفق
قانون الإدارة المالية
رغم تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
إن "السياسة المالية العراقية ما تزال تُدار وفق أحكام
قانون الإدارة المالية الاتحادي
رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13) منه، التي تنظم آليات الإنفاق العام في حال تأخر إقرار
قانون الموازنة العامة الاتحادية
"، لافتاً الى أن "المادة المذكورة أتاحت استمرار عمل مؤسسات الدولة من خلال منح وزير المالية صلاحية تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالصرف بنسبة (1/12) شهرياً من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد النفقات غير المتكررة، وذلك لحين إقرار
الموازنة العامة الاتحادية
".
وأضاف أن "هذه الآلية أسهمت في ضمان تمويل الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات الحماية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن النفقات التشغيلية اللازمة لاستمرار تقديم
الخدمات العامة
"، مبيناً أن "المادة ذاتها سمحت بالاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً إلى نسب الإنجاز الفعلية أو التجهيز المنجز، شريطة توفر السيولة النقدية والتخصيصات المتوقعة ضمن مشروع الموازنة اللاحقة".
وأوضح صالح أن "المالية العامة العراقية واجهت خلال عام 2026 تحديات استثنائية نتيجة التطورات الجيوسياسية والإقليمية وما رافقها من اضطرابات في أسواق
الطاقة العالمية
وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس للإيرادات العامة"، مؤكداً أن "هذه المتغيرات فرضت ضغوطاً متزايدة على المركز المالي للحكومة وقدرتها على تمويل الإنفاقين التشغيلي والاستثماري، ما دفع الحكومة ووزارة المالية إلى التوجه نحو إعداد مشروع الموازنة
العامة الاتحادية
لعام 2027 وفق منظور إصلاحي يهدف إلى المحافظة على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي".
ولفت إلى أن "الموازنة المرتقبة ستركز على تعزيز كفاءة
إدارة الموارد
العامة وترشيد الإنفاق التشغيلي، وحماية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بالفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية العالية"، منوهاً بأن "من بين أولويات الموازنة أيضاً تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد النسبي على الإيرادات النفطية، ودعم برامج الإصلاح المالي والإداري والرقمنة الحكومية، إلى جانب تعزيز قدرة
الاقتصاد الوطني
على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي على المديين المتوسط والطويل".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
توجيه حكومي بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين
11:03 | 2026-06-06
رئيس الوزراء: الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية
13:02 | 2026-06-06
مستشار حكومي: الموازنة تمر بأزمة تمويل معقدة والرواتب "قضية مقدسة"
13:07 | 2026-05-16
القضاء يصدر حكماً بالحبس بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء "خالد كبيان" (وثيقة)
07:01 | 2026-06-11
اقتصاد
العراق
صرف
موازنة
قانون الموازنة العامة الاتحادية
قانون الإدارة المالية الاتحادي
الموازنة العامة الاتحادية
قانون الموازنة العامة
قانون الإدارة المالية
الرعاية الاجتماعية
العامة الاتحادية
الإدارة المالية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حادث "مؤلم" في إقليم كردستان.. إغلاق أحد أشهر مصايف العراق
محليات
35.69%
05:52 | 2026-06-10
حادث "مؤلم" في إقليم كردستان.. إغلاق أحد أشهر مصايف العراق
05:52 | 2026-06-10
عطلة في بغداد غداً باستثناء هذه الفئات
محليات
33.16%
13:30 | 2026-06-10
عطلة في بغداد غداً باستثناء هذه الفئات
13:30 | 2026-06-10
انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب في العراق اليوم
اقتصاد
18.58%
04:51 | 2026-06-11
انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب في العراق اليوم
04:51 | 2026-06-11
الذهب يواصل الانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
12.57%
05:03 | 2026-06-10
الذهب يواصل الانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في الأسواق العراقية اليوم
05:03 | 2026-06-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
Live Talk
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
Live Talk
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
Live Talk
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
Live Talk
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
اخترنا لك
البنك الدولي: إغلاق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة
10:04 | 2026-06-11
انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب في العراق اليوم
04:51 | 2026-06-11
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:52 | 2026-06-11
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
01:49 | 2026-06-11
ارتفاع معدل التضخم في أمريكا إلى 4.2 بالمئة في أيار الماضي
13:36 | 2026-06-10
ارتفاع بأسعار النفط بعد تصريحات ترامب الجديدة
10:49 | 2026-06-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.