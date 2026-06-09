عالميا.. أسعار النفط تواصل الانخفاض

ووفقا لبيانات، فقد انخفض خام المتوسط إلى 66.50 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 64.40 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -4.88 لكليهما.وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل البريطاني 93.01 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب الأمريكي الوسيط 90.21 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -1.74 و -1.86 على التوالي.