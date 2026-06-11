عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

وصعدت بمقدار 1.48 دولار، أو 1.59%، لتصل إلى 94.58 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 1.71 دولار، أو 1.90%، إلى 91.74 دولاراً للبرميل، بعدما سجل مكاسب تجاوزت 3 دولارات، مشيراً إلى عدم تعرض أي سفن حربية أميركية لهجمات في المنطقة.وساهمت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في دعم الأسعار، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 حزيران/ يونيو، لتصل إلى 426.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 4 ملايين برميل فقط.