ضربة جديدة لأسواق النفط.. الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب العالمي

وأظهرت الجداول المرفقة بتقرير الوكالة الصادر، اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على النفط سينخفض خلال عام 2026 بمقدار 1.118 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 700 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر الماضي التي رجحت انخفاضاً قدره 418 ألف برميل يومياً فقط.وبحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 نحو 103.292 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ104.027 ملايين برميل يومياً في التوقعات السابقة، أي بانخفاض يصل إلى 735 ألف برميل يومياً.وفي المقابل، رجحت الوكالة عودة النمو إلى الطلب العالمي خلال عام 2027، متوقعة ارتفاعه بنحو مليوني برميل يومياً ليصل إلى 105.3 ملايين برميل يومياً.