على غرار الدولار.. الذهب يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 892 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 888 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 925 ألف دينار و935 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألف دينار و905 آلاف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.