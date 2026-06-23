بزشكيان: نجاح المفاوضات يعتمد على التزام أمريكا

في أعقاب جولة المباحثات التي اختتمت في بوساطة من وباكستان، شدد الرئيس بزشكيان على أن التصريحات الخارجة عن النص المتفق عليه لا تخدم تقدم المفاوضات.وكتب على منصة "إكس": "سيُقاس التقدم في هذا المسار بالالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة"، معتبرا أن جدوى أي تفاوض ترتبط بالتنفيذ الدقيق للالتزامات المتفق عليها.وجدد رئيس تأكيد دعم بلاده للجهود الرامية إلى تثبيت سيادة على كامل أراضيه، مشددا على أن المشاورات الجارية تهدف لضمان بسط هذه السيادة، وعدم التخلي عن هذا الهدف قبل التوصل لتسوية نهائية تحفظ سلامة لبنان ووحدته.