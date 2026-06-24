أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 865 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 860 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 900 ألف و 910 آلاف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.