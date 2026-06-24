انخفاض متواصل لأسعار النفط مع تطورات مضيق هرمز

وانخفضت 1.30 دولار، أو 1.69%، إلى 75.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1315 بتوقيت .وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.60%، إلى 72.04 دولار للبرميل.وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب : "أدت المؤشرات على عودة حركة ناقلات النفط تدريجياً إلى طبيعتها عبر ، إلى جانب مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية وتوقعات عودة كميات إضافية من النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات بشكل كبير".وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بعد أن منحت إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً عقب محادثات أولية، مما يسمح لها ببيع النفط، ومع تراجع حدة الأعمال القتالية في .وقال توموميتشي أكوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات: "تأثرت أسعار النفط الخام سلباً بسبب الآمال في تهدئة حدة التوتر بين وإيران، واستئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز".وأضاف: "قد يؤدي إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات النووية إلى عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب".ولا يزال الغموض يكتنف استمرارية الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء إن وافقت على عمليات تفتيش نووي "إلى أجل غير مسمى"، في حين أكدت طهران أنها لم تقدم أي تنازلات من هذا القبيل خلال المفاوضات.