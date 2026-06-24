الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت ، انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 3.04% إلى 3992.10 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.07% إلى 4021.90 دولار للأونصة.وفي تعاملات اليوم، واصل الدولار تحقيق مكاسبه وسجل أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل العملات الرئيسية. ويأتي ذلك مع سعي المستثمرين إلى الاحتماء من مخاطر موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والاستعداد لإقدام (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.