كردستان تعلن استئناف شركات النفط عملها في الإقليم

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة في بيان، "استأنفت شركة "HKN" إنتاجها بمعدل 7,000 برميل يوميًا، وستستأنف الإنتاج في حقل "أتروش" يوم الأحد المقبل".

وأضاف "أما في حقل "ليشكان"، فقد باشرت شركة "غولف كيستون" الإنتاج اليوم، في حين ستستأنف شركة "DNO" إنتاجها في حقلي "تاوك" و"فيشخابور" يوم الجمعة المقبل"، مردفا "ستستأنف شركة "هانت أويل" عملياتها في الثامن من يوليو المقبل".



وتابع هورامي "تعرضت هذه الشركات لأضرار جسيمة جراء الهجمات السابقة التي استهدفت حقول النفط، ما استدعى توقف بعضها مؤقتًا عن العمل لإعادة تأهيل وتجديد المواقع المتضررة، وهو إجراء كان ضروريًا لضمان استمرارية الإنتاج بشكل آمن".