عالميا.. الذهب يواصل الهبوط في التعاملات المبكرة

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.47% إلى 4077 دولار للأونصة.فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.73% إلى 4059.07 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.ويتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في ⁠أسعار الفائدة من قبل هذا العام، وخاصة بعد بعد إغلاق الحيوي في ظل المواجهة مع .